毛里塔尼亚乌吉亚 至所罗门群岛元 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至所罗门群岛元 的汇率目前为 0.209，较昨日变动 -1.035%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.577%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至所罗门群岛元 的汇率在 06-08-2024 的最高点 0.213 和 05-08-2024 的最低点 0.209 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值增加了 1.969%。