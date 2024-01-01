毛里塔尼亚乌吉亚 至波兰兹罗提 历史汇率
欢迎查看 毛里塔尼亚乌吉亚 至波兰兹罗提 历史摘要。这是 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU) 至波兰兹罗提 (PLN) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 08-08-2019 到 08-08-2024 5 年的 MRU 和 PLN 历史数据。
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毛里塔尼亚乌吉亚 至波兰兹罗提 汇率历史
今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至波兰兹罗提 的汇率目前为 0.100，较昨日变动 0.038%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.441%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至波兰兹罗提 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.101 和 05-08-2024 的最低点 0.099 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.571%。
如何将毛里塔尼亚乌吉亚兑换成波兰兹罗提
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MRU作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PLN作为要换算的目标货币。
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就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示MRU兑PLN的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。