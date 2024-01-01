毛里塔尼亚乌吉亚 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至蒙古图格里克 的汇率目前为 85.435，较昨日变动 0.050%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.036%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至蒙古图格里克 的汇率在 05-08-2024 的最高点 85.719 和 02-08-2024 的最低点 85.142 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.476%。