100 毛里塔尼亚乌吉亚兑哈萨克斯坦坚戈
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|1 MRU兑KZT
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|12.1248
|12.1667
|低
|11.9453
|11.0622
|一般
|12.0028
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1 MRU 兑 KZT 统计信息
过去 30 天，MRU 兑 KZT 的表现如下：30 天高点为 12.1248，30 天低点为 11.9453。这意味着 30 天平均值为 12.0028。MRU 兑 KZT 的变化为 -0.62。
过去 90 天，MRU 兑 KZT 的表现如下：90 天高点为 12.1667，90 天低点为 11.0622。这意味着 90 天平均值为 11.6771。MRU 兑 KZT 的变化为 8.93。
如何将毛里塔尼亚乌吉亚兑换成哈萨克斯坦坚戈
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MRU作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KZT作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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