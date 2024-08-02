毛里塔尼亚乌吉亚 至科摩罗法郎 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至科摩罗法郎 的汇率目前为 11.385，较昨日变动 0.072%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.931%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至科摩罗法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 11.499 和 05-08-2024 的最低点 11.305 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.562%。