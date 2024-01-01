毛里塔尼亚乌吉亚 至克罗地亚库纳 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至克罗地亚库纳 的汇率目前为 0.177，较昨日变动 0.000%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.212%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至克罗地亚库纳 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.178 和 02-08-2024 的最低点 0.177 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.401%。