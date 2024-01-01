毛里塔尼亚乌吉亚 至几内亚法郎 历史汇率
欢迎查看 毛里塔尼亚乌吉亚 至几内亚法郎 历史摘要。这是 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU) 至几内亚法郎 (GNF) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 08-08-2019 到 08-08-2024 5 年的 MRU 和 GNF 历史数据。
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毛里塔尼亚乌吉亚 至几内亚法郎 汇率历史
今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至几内亚法郎 的汇率目前为 217.674，较昨日变动 0.383%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.221%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至几内亚法郎 的汇率在 06-08-2024 的最高点 217.992 和 02-08-2024 的最低点 215.456 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值下降了 -1.117%。
如何将毛里塔尼亚乌吉亚兑换成几内亚法郎
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输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
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点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MRU作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GNF作为要换算的目标货币。
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