毛里塔尼亚乌吉亚 至吉布提法郎 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至吉布提法郎 的汇率目前为 4.493，较昨日变动 0.104%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.267%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至吉布提法郎 的汇率在 06-08-2024 的最高点 4.501 和 02-08-2024 的最低点 4.475 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值下降了 -0.410%。