毛里塔尼亚乌吉亚 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 22.396，较昨日变动 -0.529%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.209%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 到安哥拉宽扎 的汇率在 06-08-2024 的最高点 22.765 和 06-08-2024 的最低点 22.340 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值增加了 1.481%。