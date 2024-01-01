10,000 科摩罗法郎兑哈萨克斯坦坚戈

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KZT
1 KMF兑KZT过去 30 天过去 90 天
1.09621.1012
1.06031.0420
一般1.08161.0753
更改-2.63%1.44%
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1 KMF 兑 KZT 统计信息

过去 30 天，KMF 兑 KZT 的表现如下：30 天高点为 1.0962，30 天低点为 1.0603。这意味着 30 天平均值为 1.0816。KMF 兑 KZT 的变化为 -2.63。

过去 90 天，KMF 兑 KZT 的表现如下：90 天高点为 1.1012，90 天低点为 1.0420。这意味着 90 天平均值为 1.0753。KMF 兑 KZT 的变化为 1.44。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08190.9221.4961.6240.93721.602
1 GBP1.20111.298109.151.7961.951.12425.933
1 USD0.9250.77184.0821.3841.5020.86619.977
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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科摩罗法郎/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 KMF1.06027 KZT
5 KMF5.30135 KZT
10 KMF10.60270 KZT
20 KMF21.20540 KZT
50 KMF53.01350 KZT
100 KMF106.02700 KZT
250 KMF265.06750 KZT
500 KMF530.13500 KZT
1000 KMF1,060.27000 KZT
2000 KMF2,120.54000 KZT
5000 KMF5,301.35000 KZT
10000 KMF10,602.70000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/科摩罗法郎汇率
1 KZT0.94316 KMF
5 KZT4.71580 KMF
10 KZT9.43159 KMF
20 KZT18.86318 KMF
50 KZT47.15795 KMF
100 KZT94.31590 KMF
250 KZT235.78975 KMF
500 KZT471.57950 KMF
1000 KZT943.15900 KMF
2000 KZT1,886.31800 KMF
5000 KZT4,715.79500 KMF
10000 KZT9,431.59000 KMF