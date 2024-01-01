15,000 日元兑佛得角埃斯库多

按实际汇率将 JPY 换算成 CVE

15,000 jpy
10,011.41 cve

¥1.000 JPY = Esc0.6674 CVE

22:23 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.8030.9351.541.3710.9157.2461.362
1 GBP1.24611.1651.9181.7081.149.0281.697
1 EUR1.070.85911.6471.4660.9787.7511.457
1 AUD0.650.5210.60710.890.5944.7070.885

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将日元兑换成佛得角埃斯库多

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择JPY作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CVE作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示JPY兑CVE的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 日元

JPY兑USD

JPY兑GBP

JPY兑EUR

JPY兑AUD

JPY兑CAD

JPY兑CHF

JPY兑CNY

JPY兑SGD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
日元/佛得角埃斯库多汇率
100 JPY66.74270 CVE
1000 JPY667.42700 CVE
1500 JPY1,001.14050 CVE
2000 JPY1,334.85400 CVE
3000 JPY2,002.28100 CVE
5000 JPY3,337.13500 CVE
5400 JPY3,604.10580 CVE
10000 JPY6,674.27000 CVE
15000 JPY10,011.40500 CVE
20000 JPY13,348.54000 CVE
25000 JPY16,685.67500 CVE
30000 JPY20,022.81000 CVE
佛得角埃斯库多/日元汇率
1 CVE1.49829 JPY
5 CVE7.49145 JPY
10 CVE14.98290 JPY
20 CVE29.96580 JPY
50 CVE74.91450 JPY
100 CVE149.82900 JPY
250 CVE374.57250 JPY
500 CVE749.14500 JPY
1000 CVE1,498.29000 JPY
2000 CVE2,996.58000 JPY
5000 CVE7,491.45000 JPY
10000 CVE14,982.90000 JPY