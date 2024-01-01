10 约旦第纳尔兑摩尔多瓦列伊

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约旦第纳尔/摩尔多瓦列伊汇率
1 JOD25.15750 MDL
5 JOD125.78750 MDL
10 JOD251.57500 MDL
20 JOD503.15000 MDL
50 JOD1,257.87500 MDL
100 JOD2,515.75000 MDL
250 JOD6,289.37500 MDL
500 JOD12,578.75000 MDL
1000 JOD25,157.50000 MDL
2000 JOD50,315.00000 MDL
5000 JOD125,787.50000 MDL
10000 JOD251,575.00000 MDL
摩尔多瓦列伊/约旦第纳尔汇率
1 MDL0.03975 JOD
5 MDL0.19875 JOD
10 MDL0.39750 JOD
20 MDL0.79499 JOD
50 MDL1.98748 JOD
100 MDL3.97496 JOD
250 MDL9.93740 JOD
500 MDL19.87480 JOD
1000 MDL39.74960 JOD
2000 MDL79.49920 JOD
5000 MDL198.74800 JOD
10000 MDL397.49600 JOD