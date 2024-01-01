20 牙买加元兑毛里塔尼亚乌吉亚

按实际汇率将 JMD 换算成 MRU

20 jmd
5.09 mru

J$1.000 JMD = UM0.2546 MRU

17:17 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8591.06989.111.4671.6470.97718.285
1 GBP1.16411.245103.7551.7081.9171.13721.29
1 USD0.9350.803183.3271.3711.540.91317.098
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.205

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将牙买加元兑换成毛里塔尼亚乌吉亚

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择JMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MRU作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示JMD兑MRU的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 牙买加元

JMD兑USD

JMD兑JPY

JMD兑AUD

JMD兑SGD

JMD兑EUR

JMD兑ZAR

JMD兑GBP

JMD兑CAD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
牙买加元/毛里塔尼亚乌吉亚汇率
1 JMD0.25455 MRU
5 JMD1.27277 MRU
10 JMD2.54553 MRU
20 JMD5.09106 MRU
50 JMD12.72765 MRU
100 JMD25.45530 MRU
250 JMD63.63825 MRU
500 JMD127.27650 MRU
1000 JMD254.55300 MRU
2000 JMD509.10600 MRU
5000 JMD1,272.76500 MRU
10000 JMD2,545.53000 MRU
毛里塔尼亚乌吉亚/牙买加元汇率
1 MRU3.92845 JMD
5 MRU19.64225 JMD
10 MRU39.28450 JMD
20 MRU78.56900 JMD
50 MRU196.42250 JMD
100 MRU392.84500 JMD
250 MRU982.11250 JMD
500 MRU1,964.22500 JMD
1000 MRU3,928.45000 JMD
2000 MRU7,856.90000 JMD
5000 MRU19,642.25000 JMD
10000 MRU39,284.50000 JMD