10,000 泽西岛磅兑哈萨克斯坦坚戈

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泽西岛镑/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 JEP552.27700 KZT
5 JEP2,761.38500 KZT
10 JEP5,522.77000 KZT
20 JEP11,045.54000 KZT
50 JEP27,613.85000 KZT
100 JEP55,227.70000 KZT
250 JEP138,069.25000 KZT
500 JEP276,138.50000 KZT
1000 JEP552,277.00000 KZT
2000 JEP1,104,554.00000 KZT
5000 JEP2,761,385.00000 KZT
10000 JEP5,522,770.00000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/泽西岛镑汇率
1 KZT0.00181 JEP
5 KZT0.00905 JEP
10 KZT0.01811 JEP
20 KZT0.03621 JEP
50 KZT0.09053 JEP
100 KZT0.18107 JEP
250 KZT0.45267 JEP
500 KZT0.90534 JEP
1000 KZT1.81068 JEP
2000 KZT3.62136 JEP
5000 KZT9.05340 JEP
10000 KZT18.10680 JEP