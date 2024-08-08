250 以色列新谢克尔兑乌拉圭比索
按实际汇率将 ILS 换算成 UYU
|1 ILS兑UYU
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|11.1488
|11.1488
|低
|10.6135
|10.3546
|一般
|10.9137
|10.6606
|更改
|-1.21%
|3.54%
|查看完整历史记录
1 ILS 兑 UYU 统计信息
过去 30 天，ILS 兑 UYU 的表现如下：30 天高点为 11.1488，30 天低点为 10.6135。这意味着 30 天平均值为 10.9137。ILS 兑 UYU 的变化为 -1.21。
过去 90 天，ILS 兑 UYU 的表现如下：90 天高点为 11.1488，90 天低点为 10.3546。这意味着 90 天平均值为 10.6606。ILS 兑 UYU 的变化为 3.54。
如何将以色列新谢克尔兑换成乌拉圭比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择ILS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择UYU作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示ILS兑UYU的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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