10 以色列新谢克尔兑马拉维克瓦查
按实际汇率将 ILS 换算成 MWK
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|1 ILS兑MWK
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|482.0950
|482.0950
|低
|452.7950
|452.7950
|一般
|469.2037
|466.8204
|更改
|-2.14%
|-1.37%
|查看完整历史记录
1 ILS 兑 MWK 统计信息
过去 30 天，ILS 兑 MWK 的表现如下：30 天高点为 482.0950，30 天低点为 452.7950。这意味着 30 天平均值为 469.2037。ILS 兑 MWK 的变化为 -2.14。
过去 90 天，ILS 兑 MWK 的表现如下：90 天高点为 482.0950，90 天低点为 452.7950。这意味着 90 天平均值为 466.8204。ILS 兑 MWK 的变化为 -1.37。
如何将以色列新谢克尔兑换成马拉维克瓦查
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择ILS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MWK作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示ILS兑MWK的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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