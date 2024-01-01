5 以色列新谢克尔兑亚美尼亚德拉姆

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1 ILS兑AMD过去 30 天过去 90 天
107.8720107.8720
101.3730101.3730
一般105.0972104.6230
更改-2.85%-1.98%
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1 ILS 兑 AMD 统计信息

过去 30 天，ILS 兑 AMD 的表现如下：30 天高点为 107.8720，30 天低点为 101.3730。这意味着 30 天平均值为 105.0972。ILS 兑 AMD 的变化为 -2.85。

过去 90 天，ILS 兑 AMD 的表现如下：90 天高点为 107.8720，90 天低点为 101.3730。这意味着 90 天平均值为 104.6230。ILS 兑 AMD 的变化为 -1.98。

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1 EUR10.8571.0991.5451.4981.6580.94320.874
1 GBP1.16711.272106.8271.7481.9341.124.359
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以色列新谢克尔/亚美尼亚德拉姆汇率
1 ILS102.38800 AMD
5 ILS511.94000 AMD
10 ILS1,023.88000 AMD
20 ILS2,047.76000 AMD
50 ILS5,119.40000 AMD
100 ILS10,238.80000 AMD
250 ILS25,597.00000 AMD
500 ILS51,194.00000 AMD
1000 ILS102,388.00000 AMD
2000 ILS204,776.00000 AMD
5000 ILS511,940.00000 AMD
10000 ILS1,023,880.00000 AMD
亚美尼亚德拉姆/以色列新谢克尔汇率
1 AMD0.00977 ILS
5 AMD0.04883 ILS
10 AMD0.09767 ILS
20 AMD0.19534 ILS
50 AMD0.48834 ILS
100 AMD0.97668 ILS
250 AMD2.44170 ILS
500 AMD4.88341 ILS
1000 AMD9.76681 ILS
2000 AMD19.53362 ILS
5000 AMD48.83405 ILS
10000 AMD97.66810 ILS