福克兰群岛镑兑吉尔吉斯斯坦索姆

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£1.000 FKP = Лв110.5 KGS

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KGS
1 FKP兑KGS过去 30 天过去 90 天
112.9970112.9970
110.0910107.3100
一般111.3778110.7201
更改-1.47%0.63%
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1 FKP 兑 KGS 统计信息

过去 30 天，FKP 兑 KGS 的表现如下：30 天高点为 112.9970，30 天低点为 110.0910。这意味着 30 天平均值为 111.3778。FKP 兑 KGS 的变化为 -1.47。

过去 90 天，FKP 兑 KGS 的表现如下：90 天高点为 112.9970，90 天低点为 107.3100。这意味着 90 天平均值为 110.7201。FKP 兑 KGS 的变化为 0.63。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.2671.51.6210.93821.678
1 GBP1.211.303109.551.81.9461.12626.02
1 USD0.9210.767184.0591.3811.4930.86419.966
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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