100 斐济元兑文莱元

按实际汇率将 FJD 换算成 BND

FJ$1.000 FJD = B$0.5861 BND

08:28 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

FJD 兑 BND 换算表

0

已于数秒前更新
中间市场汇率

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

BND
1 FJD兑BND过去 30 天过去 90 天
0.58970.5934
0.58010.5799
一般0.58460.5855
更改-0.01%-1.16%
查看完整历史记录

1 FJD 兑 BND 统计信息

过去 30 天，FJD 兑 BND 的表现如下：30 天高点为 0.5897，30 天低点为 0.5801。这意味着 30 天平均值为 0.5846。FJD 兑 BND 的变化为 -0.01。

过去 90 天，FJD 兑 BND 的表现如下：90 天高点为 0.5934，90 天低点为 0.5799。这意味着 90 天平均值为 0.5855。FJD 兑 BND 的变化为 -1.16。

跟踪市场汇率View FJD to BND chart

热门货币

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117.6261.4950.9211.31384.0760.7681.382
1 ZAR0.05710.0850.0520.0754.770.0440.078
1 AUD0.66911.79210.6160.87956.2510.5140.924
1 EUR1.08519.131.62211.42691.2520.8341.5

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将斐济元兑换成文莱元

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择FJD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择BND作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示FJD兑BND的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

斐济元 的热门货币对

FJD兑USD

FJD兑ZAR

FJD兑AUD

FJD兑EUR

FJD兑SGD

FJD兑INR

FJD兑GBP

FJD兑CAD

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
斐济元/文莱元汇率
1 FJD0.58611 BND
5 FJD2.93053 BND
10 FJD5.86105 BND
20 FJD11.72210 BND
50 FJD29.30525 BND
100 FJD58.61050 BND
250 FJD146.52625 BND
500 FJD293.05250 BND
1000 FJD586.10500 BND
2000 FJD1,172.21000 BND
5000 FJD2,930.52500 BND
10000 FJD5,861.05000 BND
文莱元/斐济元汇率
1 BND1.70618 FJD
5 BND8.53090 FJD
10 BND17.06180 FJD
20 BND34.12360 FJD
50 BND85.30900 FJD
100 BND170.61800 FJD
250 BND426.54500 FJD
500 BND853.09000 FJD
1000 BND1,706.18000 FJD
2000 BND3,412.36000 FJD
5000 BND8,530.90000 FJD
10000 BND17,061.80000 FJD