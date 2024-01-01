2,000 埃塞俄比亚比尔兑萨摩亚塔拉

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Br1.000 ETB = WS$0.02302 WST

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WST
1 ETB兑WST过去 30 天过去 90 天
0.02330.0479
0.02230.0223
一般0.02270.0267
更改0.70%-51.32%
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1 ETB 兑 WST 统计信息

过去 30 天，ETB 兑 WST 的表现如下：30 天高点为 0.0233，30 天低点为 0.0223。这意味着 30 天平均值为 0.0227。ETB 兑 WST 的变化为 0.70。

过去 90 天，ETB 兑 WST 的表现如下：90 天高点为 0.0479，90 天低点为 0.0223。这意味着 90 天平均值为 0.0267。ETB 兑 WST 的变化为 -51.32。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08591.2031.4991.6220.93821.656
1 GBP1.211.302109.481.81.9471.12625.995
1 USD0.9220.768184.071.3821.4950.86519.962
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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埃塞俄比亚比尔/萨摩亚塔拉汇率
1 ETB0.02302 WST
5 ETB0.11509 WST
10 ETB0.23019 WST
20 ETB0.46037 WST
50 ETB1.15093 WST
100 ETB2.30186 WST
250 ETB5.75465 WST
500 ETB11.50930 WST
1000 ETB23.01860 WST
2000 ETB46.03720 WST
5000 ETB115.09300 WST
10000 ETB230.18600 WST
萨摩亚塔拉/埃塞俄比亚比尔汇率
1 WST43.44320 ETB
5 WST217.21600 ETB
10 WST434.43200 ETB
20 WST868.86400 ETB
50 WST2,172.16000 ETB
100 WST4,344.32000 ETB
250 WST10,860.80000 ETB
500 WST21,721.60000 ETB
1000 WST43,443.20000 ETB
2000 WST86,886.40000 ETB
5000 WST217,216.00000 ETB
10000 WST434,432.00000 ETB