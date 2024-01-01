10000 埃塞俄比亚比尔兑阿鲁巴弗罗林
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ETB 兑 AWG 换算表
1 ETB = 0.01502 AWG
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AWG
|1 ETB兑AWG
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|0.0154
|0.0311
|低
|0.0148
|0.0148
|一般
|0.0151
|0.0176
|更改
|-0.82%
|-51.53%
|查看完整历史记录
1 ETB 兑 AWG 统计信息
过去 30 天，ETB 兑 AWG 的表现如下：30 天高点为 0.0154，30 天低点为 0.0148。这意味着 30 天平均值为 0.0151。ETB 兑 AWG 的变化为 -0.82。
过去 90 天，ETB 兑 AWG 的表现如下：90 天高点为 0.0311，90 天低点为 0.0148。这意味着 90 天平均值为 0.0176。ETB 兑 AWG 的变化为 -51.53。
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如何将埃塞俄比亚比尔兑换成阿鲁巴弗罗林
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择ETB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择AWG作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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