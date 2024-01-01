博茨瓦纳普拉兑吉布提法郎
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|1 BWP兑DJF
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|13.2137
|13.2447
|低
|13.0560
|12.9414
|一般
|13.1422
|13.0988
|更改
|0.31%
|0.62%
|查看完整历史记录
1 BWP 兑 DJF 统计信息
过去 30 天，BWP 兑 DJF 的表现如下：30 天高点为 13.2137，30 天低点为 13.0560。这意味着 30 天平均值为 13.1422。BWP 兑 DJF 的变化为 0.31。
过去 90 天，BWP 兑 DJF 的表现如下：90 天高点为 13.2447，90 天低点为 12.9414。这意味着 90 天平均值为 13.0988。BWP 兑 DJF 的变化为 0.62。
如何将博茨瓦纳普拉兑换成吉布提法郎
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BWP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择DJF作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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