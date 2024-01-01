100 巴西雷亚尔兑不丹努尔特鲁姆

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巴西雷亚尔/不丹努尔特鲁姆汇率
1 BRL16.25980 BTN
5 BRL81.29900 BTN
10 BRL162.59800 BTN
20 BRL325.19600 BTN
50 BRL812.99000 BTN
100 BRL1,625.98000 BTN
250 BRL4,064.95000 BTN
500 BRL8,129.90000 BTN
1000 BRL16,259.80000 BTN
2000 BRL32,519.60000 BTN
5000 BRL81,299.00000 BTN
10000 BRL162,598.00000 BTN
不丹努尔特鲁姆/巴西雷亚尔汇率
1 BTN0.06150 BRL
5 BTN0.30751 BRL
10 BTN0.61502 BRL
20 BTN1.23003 BRL
50 BTN3.07508 BRL
100 BTN6.15015 BRL
250 BTN15.37538 BRL
500 BTN30.75075 BRL
1000 BTN61.50150 BRL
2000 BTN123.00300 BRL
5000 BTN307.50750 BRL
10000 BTN615.01500 BRL