玻利维亚玻利维亚诺 至波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 Historical Exchange Rates

Welcome to the 玻利维亚玻利维亚诺 至波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 history summary. This is the 玻利维亚玻利维亚诺 (BOB) 至波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 (BAM) exchange rate history summary page, detailing 5 years of BOB and BAM historical data from 22-04-2019 to 22-04-2024.

1,000 bob
266.19 bam

1.000 BOB = 0.2662 BAM

2024年4月22日 UTC 中间市场汇率
Wise

海外消费无隐性费用

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Top currencies on 2024年4月22日

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8621.06588.8211.461.6520.97118.255
1 GBP1.1611.235103.0041.6931.9161.12621.17
1 USD0.9390.809183.3811.371.5510.91117.137
1 INR0.0110.010.01210.0160.0190.0110.206

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如何将玻利维亚玻利维亚诺兑换成波黑可兑换马克

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BOB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择BAM作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示BOB兑BAM的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

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