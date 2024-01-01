5 亚美尼亚德拉姆兑汤加潘加

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TOP
1 AMD兑TOP过去 30 天过去 90 天
0.00610.0061
0.00590.0059
一般0.00600.0060
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1 AMD 兑 TOP 统计信息

过去 30 天，AMD 兑 TOP 的表现如下：30 天高点为 0.0061，30 天低点为 0.0059。这意味着 30 天平均值为 0.0060。AMD 兑 TOP 的变化为 0.72。

过去 90 天，AMD 兑 TOP 的表现如下：90 天高点为 0.0061，90 天低点为 0.0059。这意味着 90 天平均值为 0.0060。AMD 兑 TOP 的变化为 -1.28。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08791.3541.51.6190.9421.589
1 GBP1.20111.305109.7031.8011.9441.12925.926
1 USD0.920.766184.0541.381.490.86519.864
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亚美尼亚德拉姆/汤加潘加汇率
1 AMD0.00598 TOP
5 AMD0.02989 TOP
10 AMD0.05978 TOP
20 AMD0.11955 TOP
50 AMD0.29888 TOP
100 AMD0.59776 TOP
250 AMD1.49439 TOP
500 AMD2.98879 TOP
1000 AMD5.97757 TOP
2000 AMD11.95514 TOP
5000 AMD29.88785 TOP
10000 AMD59.77570 TOP
汤加潘加/亚美尼亚德拉姆汇率
1 TOP167.29200 AMD
5 TOP836.46000 AMD
10 TOP1,672.92000 AMD
20 TOP3,345.84000 AMD
50 TOP8,364.60000 AMD
100 TOP16,729.20000 AMD
250 TOP41,823.00000 AMD
500 TOP83,646.00000 AMD
1000 TOP167,292.00000 AMD
2000 TOP334,584.00000 AMD
5000 TOP836,460.00000 AMD
10000 TOP1,672,920.00000 AMD