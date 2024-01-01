阿尔巴尼亚列克兑莱索托洛蒂

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LSL
1 ALL兑LSL过去 30 天过去 90 天
0.19610.2020
0.19240.1924
一般0.19420.1970
更改-0.94%-2.29%
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1 ALL 兑 LSL 统计信息

过去 30 天，ALL 兑 LSL 的表现如下：30 天高点为 0.1961，30 天低点为 0.1924。这意味着 30 天平均值为 0.1942。ALL 兑 LSL 的变化为 -0.94。

过去 90 天，ALL 兑 LSL 的表现如下：90 天高点为 0.2020，90 天低点为 0.1924。这意味着 90 天平均值为 0.1970。ALL 兑 LSL 的变化为 -2.29。

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 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.920250.7662251.3800557.542356.62561.491284.0715
1 EUR1.0866510.8326751.4996362.528361.53221.6204191.3563
1 GBP1.30511.2009511.801175.098573.90211.94617109.722
1 CAD0.7246110.6668310.555215141.695841.03161.0805460.9192

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如何将阿尔巴尼亚列克兑换成莱索托洛蒂

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