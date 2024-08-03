Güney Afrika randından ZMW'ye Geçmiş Döviz Kurları
Güney Afrika randından ZMW'ye geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Güney Afrika randından (ZAR) ZMW'ye (ZMW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 03-08-2019 ile 03-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ZAR - ZMW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Güney Afrika randı → Zambiya kvaçası döviz kuru geçmişi
Bugünün Güney Afrika randı ZMW'ye döviz kuru şu anda 1,417, dünden bu yana %-0.232 değerinde değişti. Güney Afrika randı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.837 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Güney Afrika randı ZMW'ye döviz kuru en yüksek değeri 1,443 (31-07-2024) ile en düşük değeri 1,416 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.541 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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