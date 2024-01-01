Güney Afrika randından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile ZAR → TOP çevirin

1.000 zar
127,27 top

1,000R ZAR = 0,1273T$ TOP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13100,1313
Düşük0,12630,1226
Ortalama0,12850,1275
Değişim-0.65%-0.65%
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1 ZAR → TOP istatistikleri

ZAR → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1310, en düşük 0,1263 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1285 oldu. ZAR → TOP kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

ZAR → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1313, en düşük 0,1226 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1275 oldu. ZAR → TOP kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Tonga Pa'angası
1 ZAR0,12727 TOP
5 ZAR0,63636 TOP
10 ZAR1,27272 TOP
20 ZAR2,54544 TOP
50 ZAR6,36360 TOP
100 ZAR12,72720 TOP
250 ZAR31,81800 TOP
500 ZAR63,63600 TOP
1000 ZAR127,27200 TOP
2000 ZAR254,54400 TOP
5000 ZAR636,36000 TOP
10000 ZAR1.272,72000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Güney Afrika Randı
1 TOP7,85719 ZAR
5 TOP39,28595 ZAR
10 TOP78,57190 ZAR
20 TOP157,14380 ZAR
50 TOP392,85950 ZAR
100 TOP785,71900 ZAR
250 TOP1.964,29750 ZAR
500 TOP3.928,59500 ZAR
1000 TOP7.857,19000 ZAR
2000 TOP15.714,38000 ZAR
5000 TOP39.285,95000 ZAR
10000 TOP78.571,90000 ZAR