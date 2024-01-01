100 Güney Afrika randından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile ZAR → SLL çevirin

100 zar
123.018 sll

1,000R ZAR = 1.230Le SLL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SLL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.257,05001.261,2700
Düşük1.220,70001.185,9400
Ortalama1.238,60531.232,7747
Değişim-0.15%0.30%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → SLL istatistikleri

ZAR → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.257,0500, en düşük 1.220,7000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.238,6053 oldu. ZAR → SLL kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

ZAR → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.261,2700, en düşük 1.185,9400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.232,7747 oldu. ZAR → SLL kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Sierra Leone Leonesi
1 ZAR1.230,18000 SLL
5 ZAR6.150,90000 SLL
10 ZAR12.301,80000 SLL
20 ZAR24.603,60000 SLL
50 ZAR61.509,00000 SLL
100 ZAR123.018,00000 SLL
250 ZAR307.545,00000 SLL
500 ZAR615.090,00000 SLL
1000 ZAR1.230.180,00000 SLL
2000 ZAR2.460.360,00000 SLL
5000 ZAR6.150.900,00000 SLL
10000 ZAR12.301.800,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Güney Afrika Randı
1 SLL0,00081 ZAR
5 SLL0,00406 ZAR
10 SLL0,00813 ZAR
20 SLL0,01626 ZAR
50 SLL0,04064 ZAR
100 SLL0,08129 ZAR
250 SLL0,20322 ZAR
500 SLL0,40644 ZAR
1000 SLL0,81289 ZAR
2000 SLL1,62577 ZAR
5000 SLL4,06443 ZAR
10000 SLL8,12886 ZAR