Güney Afrika randından Pakistan rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Güney Afrika randından Pakistan rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Güney Afrika randından (ZAR) Pakistan rupisine (PKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 03-08-2019 ile 03-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ZAR - PKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Güney Afrika randı → Pakistan rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Güney Afrika randı Pakistan rupisine döviz kuru şu anda 15,253, dünden bu yana %0.031 değerinde değişti. Güney Afrika randı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.142 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Güney Afrika randı Pakistan rupisine döviz kuru en yüksek değeri 15,370 (01-08-2024) ile en düşük değeri 15,076 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.576 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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