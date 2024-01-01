Güney Afrika randından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile ZAR → LSL çevirin

1.000 zar
1.000,08 lsl

1,000R ZAR = 1,000L LSL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → LSL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00011,0001
Düşük1,00001,0000
Ortalama1,00001,0000
Değişim0.01%0.01%
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1 ZAR → LSL istatistikleri

ZAR → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0000 oldu. ZAR → LSL kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

ZAR → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0000 oldu. ZAR → LSL kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Lesotho Lotisi
1 ZAR1,00008 LSL
5 ZAR5,00040 LSL
10 ZAR10,00080 LSL
20 ZAR20,00160 LSL
50 ZAR50,00400 LSL
100 ZAR100,00800 LSL
250 ZAR250,02000 LSL
500 ZAR500,04000 LSL
1000 ZAR1.000,08000 LSL
2000 ZAR2.000,16000 LSL
5000 ZAR5.000,40000 LSL
10000 ZAR10.000,80000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Güney Afrika Randı
1 LSL0,99992 ZAR
5 LSL4,99962 ZAR
10 LSL9,99923 ZAR
20 LSL19,99846 ZAR
50 LSL49,99615 ZAR
100 LSL99,99230 ZAR
250 LSL249,98075 ZAR
500 LSL499,96150 ZAR
1000 LSL999,92300 ZAR
2000 LSL1.999,84600 ZAR
5000 LSL4.999,61500 ZAR
10000 LSL9.999,23000 ZAR