2.000 Lesotho lotisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile LSL → ZAR çevirin

2.000 lsl
2.000 zar

1,000L LSL = 1,000R ZAR

12:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00001,0000
Düşük0,99990,9999
Ortalama1,00001,0000
Değişim0.00%0.00%
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1 LSL → ZAR istatistikleri

LSL → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0000, en düşük 0,9999 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0000 oldu. LSL → ZAR kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

LSL → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0000, en düşük 0,9999 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0000 oldu. LSL → ZAR kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3581,4911,6510,94719,996
1 GBP1,18511,279107,0891,7671,9561,12223,698
1 USD0,9270,782183,7391,3821,530,87718,531
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Güney Afrika Randı
1 LSL1,00000 ZAR
5 LSL5,00000 ZAR
10 LSL10,00000 ZAR
20 LSL20,00000 ZAR
50 LSL50,00000 ZAR
100 LSL100,00000 ZAR
250 LSL250,00000 ZAR
500 LSL500,00000 ZAR
1000 LSL1.000,00000 ZAR
2000 LSL2.000,00000 ZAR
5000 LSL5.000,00000 ZAR
10000 LSL10.000,00000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Lesotho Lotisi
1 ZAR1,00000 LSL
5 ZAR5,00000 LSL
10 ZAR10,00000 LSL
20 ZAR20,00000 LSL
50 ZAR50,00000 LSL
100 ZAR100,00000 LSL
250 ZAR250,00000 LSL
500 ZAR500,00000 LSL
1000 ZAR1.000,00000 LSL
2000 ZAR2.000,00000 LSL
5000 ZAR5.000,00000 LSL
10000 ZAR10.000,00000 LSL