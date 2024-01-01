1 Güney Afrika randından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → BND çevirin

1 zar
0,07 bnd

1,000R ZAR = 0,07255B$ BND

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07470,0754
Düşük0,07260,0710
Ortalama0,07380,0736
Değişim-1.95%-0.40%
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1 ZAR → BND istatistikleri

ZAR → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0747, en düşük 0,0726 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0738 oldu. ZAR → BND kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

ZAR → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0754, en düşük 0,0710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0736 oldu. ZAR → BND kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Brunei Doları
1 ZAR0,07255 BND
5 ZAR0,36276 BND
10 ZAR0,72553 BND
20 ZAR1,45106 BND
50 ZAR3,62764 BND
100 ZAR7,25528 BND
250 ZAR18,13820 BND
500 ZAR36,27640 BND
1000 ZAR72,55280 BND
2000 ZAR145,10560 BND
5000 ZAR362,76400 BND
10000 ZAR725,52800 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Güney Afrika Randı
1 BND13,78310 ZAR
5 BND68,91550 ZAR
10 BND137,83100 ZAR
20 BND275,66200 ZAR
50 BND689,15500 ZAR
100 BND1.378,31000 ZAR
250 BND3.445,77500 ZAR
500 BND6.891,55000 ZAR
1000 BND13.783,10000 ZAR
2000 BND27.566,20000 ZAR
5000 BND68.915,50000 ZAR
10000 BND137.831,00000 ZAR