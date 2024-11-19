CFA Frangı BCEAO'dan Bahama dolarına Geçmiş Döviz Kurları
CFA Frangı BCEAO'dan Bahama dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, CFA Frangı BCEAO'dan (XOF) Bahama dolarına (BSD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XOF - BSD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
XOF → BSD çevrim grafiği
1 XOF = 0,00161 BSD
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
CFA frangı BCEAO → Bahama doları döviz kuru geçmişi
Bugünün CFA frangı BCEAO Bahama dolarına döviz kuru şu anda 0,002, dünden bu yana %-0.013 değerinde değişti. CFA frangı BCEAO değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.799 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada CFA frangı BCEAO Bahama dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,002 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0,002 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.461 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.