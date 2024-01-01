20 CFA Frangı BCEAO'dan Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile XOF → BOB çevirin

1,000CFA XOF = 0,01113Bs BOB

09:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BOB
1 XOF → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01150,0118
Düşük0,01110,0111
Ortalama0,01130,0115
Değişim-3.03%-5.31%
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1 XOF → BOB istatistikleri

XOF → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0115, en düşük 0,0111 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0113 oldu. XOF → BOB kurundaki değişiklik -3.03 değerindeydi.

XOF → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0118, en düşük 0,0111 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0115 oldu. XOF → BOB kurundaki değişiklik -5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54110,0131,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1971,94512,6391,6922.171,42
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1350,9551.225,84
1 EUR1,0540,8351,47911,62410,5561,4131.813,52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bolivya Bolivyanosu
1 XOF0,01113 BOB
5 XOF0,05563 BOB
10 XOF0,11125 BOB
20 XOF0,22251 BOB
50 XOF0,55627 BOB
100 XOF1,11254 BOB
250 XOF2,78135 BOB
500 XOF5,56270 BOB
1000 XOF11,12540 BOB
2000 XOF22,25080 BOB
5000 XOF55,62700 BOB
10000 XOF111,25400 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / CFA Frangı BCEAO
1 BOB89,88410 XOF
5 BOB449,42050 XOF
10 BOB898,84100 XOF
20 BOB1.797,68200 XOF
50 BOB4.494,20500 XOF
100 BOB8.988,41000 XOF
250 BOB22.471,02500 XOF
500 BOB44.942,05000 XOF
1000 BOB89.884,10000 XOF
2000 BOB179.768,20000 XOF
5000 BOB449.420,50000 XOF
10000 BOB898.841,00000 XOF