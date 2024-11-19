Doğu Karayip dolarından Ukrayna grivnasına Geçmiş Döviz Kurları
Doğu Karayip dolarından Ukrayna grivnasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Doğu Karayip dolarından (XCD) Ukrayna grivnasına (UAH) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XCD - UAH için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
XCD → UAH çevrim grafiği
1 XCD = 15,22220 UAH
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Doğu Karayip doları → Ukrayna grivnası döviz kuru geçmişi
Bugünün Doğu Karayip doları Ukrayna grivnasına döviz kuru şu anda 15,222, dünden bu yana %0.122 değerinde değişti. Doğu Karayip doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.000 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Doğu Karayip doları Ukrayna grivnasına döviz kuru en yüksek değeri 15,222 (12-11-2024) ile en düşük değeri 15,204 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.122 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Doğu Karayip dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.