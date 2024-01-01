Tayland bahtından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile THB → RUB çevirin

1.000 thb
2.563,12 rub

1.00000 THB = 2.56312 RUB

22:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.928351.34671.532450.7940683.041718.96671.34575
1 EUR1.077211.450671.650750.8551889.452520.43091.44964
1 CAD0.7425560.68933911.137930.58963461.663114.08380.999295
1 AUD0.652550.6057840.87878910.51816454.188912.37670.878169

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Rus Rublesi
1 THB2.56312 RUB
5 THB12.81560 RUB
10 THB25.63120 RUB
20 THB51.26240 RUB
50 THB128.15600 RUB
100 THB256.31200 RUB
250 THB640.78000 RUB
500 THB1281.56000 RUB
1000 THB2563.12000 RUB
2000 THB5126.24000 RUB
5000 THB12815.60000 RUB
10000 THB25631.20000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Tayland Bahtı
1 RUB0.39015 THB
5 RUB1.95075 THB
10 RUB3.90149 THB
20 RUB7.80298 THB
50 RUB19.50745 THB
100 RUB39.01490 THB
250 RUB97.53725 THB
500 RUB195.07450 THB
1000 RUB390.14900 THB
2000 RUB780.29800 THB
5000 RUB1950.74500 THB
10000 RUB3901.49000 THB