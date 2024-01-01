Tayland bahtından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile THB → IMP çevirin

1.000 thb
22,01 imp

1.00000 THB = 0.02201 IMP

22:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.077289.43631.450671.650750.9478818.3748
1 GBP1.1692611.25955104.5761.696241.93021.1083121.4853
1 USD0.928350.793934183.02661.34671.532450.8800517.0579
1 INR0.01118110.009562410.012044310.01622010.01845730.01059960.205451

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Man Adası poundu
1 THB0.02201 IMP
5 THB0.11006 IMP
10 THB0.22013 IMP
20 THB0.44026 IMP
50 THB1.10064 IMP
100 THB2.20128 IMP
250 THB5.50320 IMP
500 THB11.00640 IMP
1000 THB22.01280 IMP
2000 THB44.02560 IMP
5000 THB110.06400 IMP
10000 THB220.12800 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Tayland Bahtı
1 IMP45.42820 THB
5 IMP227.14100 THB
10 IMP454.28200 THB
20 IMP908.56400 THB
50 IMP2271.41000 THB
100 IMP4542.82000 THB
250 IMP11357.05000 THB
500 IMP22714.10000 THB
1000 IMP45428.20000 THB
2000 IMP90856.40000 THB
5000 IMP227141.00000 THB
10000 IMP454282.00000 THB