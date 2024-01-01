El Salvador kolonundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile SVC → PEN çevirin

1.000 svc
440,31 pen

1.00000 SVC = 0.44031 PEN

21:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.0771589.39581.65080.8549851.4494120.40071.76365
1 USD0.92835182.99291.532570.7937451.345618.93951.63733
1 INR0.01118620.012049210.01846620.009564010.01621340.2282060.0197286
1 AUD0.6057650.652554.152910.5179190.87800412.3581.06836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

El Salvador kolonundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Peru Nuevo Solü
1 SVC0.44031 PEN
5 SVC2.20157 PEN
10 SVC4.40314 PEN
20 SVC8.80628 PEN
50 SVC22.01570 PEN
100 SVC44.03140 PEN
250 SVC110.07850 PEN
500 SVC220.15700 PEN
1000 SVC440.31400 PEN
2000 SVC880.62800 PEN
5000 SVC2201.57000 PEN
10000 SVC4403.14000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / El Salvador Kolonu
1 PEN2.27111 SVC
5 PEN11.35555 SVC
10 PEN22.71110 SVC
20 PEN45.42220 SVC
50 PEN113.55550 SVC
100 PEN227.11100 SVC
250 PEN567.77750 SVC
500 PEN1135.55500 SVC
1000 PEN2271.11000 SVC
2000 PEN4542.22000 SVC
5000 PEN11355.55000 SVC
10000 PEN22711.10000 SVC