Singapur dolarından Haiti gurdusuna Geçmiş Döviz Kurları
Singapur dolarından Haiti gurdusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Singapur dolarından (SGD) Haiti gurdusuna (HTG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SGD - HTG için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Singapur doları → Haiti gurdusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Singapur doları Haiti gurdusuna döviz kuru şu anda 99,163, dünden bu yana %0.742 değerinde değişti. Singapur doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.479 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Singapur doları Haiti gurdusuna döviz kuru en yüksek değeri 99,189 (02-08-2024) ile en düşük değeri 97,492 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.512 düşüş ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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