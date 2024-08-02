Seyşeller rupisinden Tunus dinarına Geçmiş Döviz Kurları

Seyşeller rupisinden Tunus dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Seyşeller rupisinden (SCR) Tunus dinarına (TND) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SCR - TND için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 scr
206,716 tnd

1,000₨ SCR = 0,2067DT TND

2 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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SCR → TND çevrim grafiği

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Seyşeller rupisi → Tunus dinarı döviz kuru geçmişi

Bugünün Seyşeller rupisi Tunus dinarına döviz kuru şu anda 0,207, dünden bu yana %-9.416 değerinde değişti. Seyşeller rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-7.104 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Seyşeller rupisi Tunus dinarına döviz kuru en yüksek değeri 0,237 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,207 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-8.864 düşüş ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.

2 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,4261,511,670,93920,739
1 GBP1,17611,283107,5021,7761,9641,10424,386
1 USD0,9160,779183,7731,3841,530,8619,003
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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