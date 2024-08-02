Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Seyşeller rupisinden (SCR) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SCR - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Seyşeller rupisi → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Seyşeller rupisi Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 95,443, dünden bu yana %-4.621 değerinde değişti. Seyşeller rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-4.081 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Seyşeller rupisi Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 105,720 (30-07-2024) ile en düşük değeri 92,992 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %4.917 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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