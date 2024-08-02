Solomon Adaları dolarından Paraguay guaranisine Geçmiş Döviz Kurları
Solomon Adaları dolarından Paraguay guaranisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Solomon Adaları dolarından (SBD) Paraguay guaranisine (PYG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SBD - PYG için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Solomon Adaları doları → Paraguay guaranisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Solomon Adaları doları Paraguay guaranisine döviz kuru şu anda 913,685, dünden bu yana %0.682 değerinde değişti. Solomon Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.619 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Solomon Adaları doları Paraguay guaranisine döviz kuru en yüksek değeri 919,372 (26-07-2024) ile en düşük değeri 899,879 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.369 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Solomon Adaları dolarından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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