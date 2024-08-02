Sırp dinarından Özbekistan somuna Geçmiş Döviz Kurları
Sırp dinarından Özbekistan somuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sırp dinarından (RSD) Özbekistan somuna (UZS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RSD - UZS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Sırp dinarı → Özbekistan somu döviz kuru geçmişi
Bugünün Sırp dinarı Özbekistan somuna döviz kuru şu anda 115,887, dünden bu yana %-0.222 değerinde değişti. Sırp dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.048 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sırp dinarı Özbekistan somuna döviz kuru en yüksek değeri 117,167 (26-07-2024) ile en düşük değeri 115,683 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.261 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.