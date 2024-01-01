Sırp dinarından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile RSD → DKK çevirin

1.000 rsd
63,63 dkk

1.00000 RSD = 0.06363 DKK

18:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.076489.35481.451581.652060.94736518.348
1 GBP1.1696911.25905104.5171.697891.932391.1081321.4614
1 USD0.929050.79425183.01261.348551.53480.8801517.0457
1 INR0.01119130.009567820.012046410.01624510.01848880.01060260.205339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Danimarka Kronu
1 RSD0.06363 DKK
5 RSD0.31817 DKK
10 RSD0.63633 DKK
20 RSD1.27266 DKK
50 RSD3.18166 DKK
100 RSD6.36332 DKK
250 RSD15.90830 DKK
500 RSD31.81660 DKK
1000 RSD63.63320 DKK
2000 RSD127.26640 DKK
5000 RSD318.16600 DKK
10000 RSD636.33200 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Sırp Dinarı
1 DKK15.71510 RSD
5 DKK78.57550 RSD
10 DKK157.15100 RSD
20 DKK314.30200 RSD
50 DKK785.75500 RSD
100 DKK1571.51000 RSD
250 DKK3928.77500 RSD
500 DKK7857.55000 RSD
1000 DKK15715.10000 RSD
2000 DKK31430.20000 RSD
5000 DKK78575.50000 RSD
10000 DKK157151.00000 RSD