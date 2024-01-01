20 Sırp dinarından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile RSD → DKK çevirin

20 rsd
1,28 dkk

1,000РСД RSD = 0,06377kr DKK

00:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → DKK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06380,0639
Düşük0,06370,0636
Ortalama0,06370,0637
Değişim0.09%0.11%
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1 RSD → DKK istatistikleri

RSD → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0638, en düşük 0,0637 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0637 oldu. RSD → DKK kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

RSD → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0639, en düşük 0,0636 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0637 oldu. RSD → DKK kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9430,78618,2941,3881,33783,722
1 EUR1,079120,4350,84819,7361,4981,44290,319
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,42
1 GBP1,2731,1824,107123,2821,7671,701106,549

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Danimarka Kronu
1 RSD0,06377 DKK
5 RSD0,31884 DKK
10 RSD0,63767 DKK
20 RSD1,27535 DKK
50 RSD3,18837 DKK
100 RSD6,37674 DKK
250 RSD15,94185 DKK
500 RSD31,88370 DKK
1000 RSD63,76740 DKK
2000 RSD127,53480 DKK
5000 RSD318,83700 DKK
10000 RSD637,67400 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Sırp Dinarı
1 DKK15,68200 RSD
5 DKK78,41000 RSD
10 DKK156,82000 RSD
20 DKK313,64000 RSD
50 DKK784,10000 RSD
100 DKK1.568,20000 RSD
250 DKK3.920,50000 RSD
500 DKK7.841,00000 RSD
1000 DKK15.682,00000 RSD
2000 DKK31.364,00000 RSD
5000 DKK78.410,00000 RSD
10000 DKK156.820,00000 RSD