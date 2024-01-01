Katar riyalinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → SRD çevirin

1.000 qar
9.973,26 srd

1.00000 QAR = 9.97326 SRD

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.0764589.34881.451161.651880.94741518.352
1 GBP1.1697311.25915104.5131.697461.932251.1082221.4667
1 USD0.9290.794187183.00321.34811.534570.8801517.0486
1 INR0.01119210.009568140.012047710.01624150.0184880.01060380.205397

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Surinam Doları
1 QAR9.97326 SRD
5 QAR49.86630 SRD
10 QAR99.73260 SRD
20 QAR199.46520 SRD
50 QAR498.66300 SRD
100 QAR997.32600 SRD
250 QAR2493.31500 SRD
500 QAR4986.63000 SRD
1000 QAR9973.26000 SRD
2000 QAR19946.52000 SRD
5000 QAR49866.30000 SRD
10000 QAR99732.60000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Katar Riyali
1 SRD0.10027 QAR
5 SRD0.50134 QAR
10 SRD1.00268 QAR
20 SRD2.00536 QAR
50 SRD5.01340 QAR
100 SRD10.02680 QAR
250 SRD25.06700 QAR
500 SRD50.13400 QAR
1000 SRD100.26800 QAR
2000 SRD200.53600 QAR
5000 SRD501.34000 QAR
10000 SRD1002.68000 QAR