Katar riyalinden Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → BSD çevirin

1.000 qar
274,22 bsd

1.00000 QAR = 0.27422 BSD

17:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0761589.32951.451461.652180.9474818.3532
1 GBP1.1696111.2587104.4831.697671.932451.1081821.4665
1 USD0.92920.79447183.00841.348751.535270.8804517.0545
1 INR0.01119450.009570960.01204710.01624840.01849540.01060680.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bahama Doları
1 QAR0.27422 BSD
5 QAR1.37108 BSD
10 QAR2.74217 BSD
20 QAR5.48434 BSD
50 QAR13.71085 BSD
100 QAR27.42170 BSD
250 QAR68.55425 BSD
500 QAR137.10850 BSD
1000 QAR274.21700 BSD
2000 QAR548.43400 BSD
5000 QAR1371.08500 BSD
10000 QAR2742.17000 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Katar Riyali
1 BSD3.64675 QAR
5 BSD18.23375 QAR
10 BSD36.46750 QAR
20 BSD72.93500 QAR
50 BSD182.33750 QAR
100 BSD364.67500 QAR
250 BSD911.68750 QAR
500 BSD1823.37500 QAR
1000 BSD3646.75000 QAR
2000 BSD7293.50000 QAR
5000 BSD18233.75000 QAR
10000 BSD36467.50000 QAR