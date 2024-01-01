Katar riyalinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile QAR → BOB çevirin

1.000 qar
1.887,98 bob

1.00000 QAR = 1.88798 BOB

16:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.076389.33891.451441.652160.94742518.3559
1 GBP1.169611.2588104.4871.697551.93231.1081121.4683
1 USD0.92910.794407183.00561.348551.535040.8802517.0546
1 INR0.01119330.009570530.012047410.01624650.01849320.01060470.205463

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bolivya Bolivyanosu
1 QAR1.88798 BOB
5 QAR9.43990 BOB
10 QAR18.87980 BOB
20 QAR37.75960 BOB
50 QAR94.39900 BOB
100 QAR188.79800 BOB
250 QAR471.99500 BOB
500 QAR943.99000 BOB
1000 QAR1887.98000 BOB
2000 QAR3775.96000 BOB
5000 QAR9439.90000 BOB
10000 QAR18879.80000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Katar Riyali
1 BOB0.52967 QAR
5 BOB2.64833 QAR
10 BOB5.29666 QAR
20 BOB10.59332 QAR
50 BOB26.48330 QAR
100 BOB52.96660 QAR
250 BOB132.41650 QAR
500 BOB264.83300 QAR
1000 BOB529.66600 QAR
2000 BOB1059.33200 QAR
5000 BOB2648.33000 QAR
10000 BOB5296.66000 QAR