10 Polonya zlotisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile PLN → TJS çevirin

1,000zł PLN = 2,613SM TJS

15:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 PLN → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,69192,7940
Düşük2,60032,6003
Ortalama2,64512,7135
Değişim-2.93%-5.23%
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1 PLN → TJS istatistikleri

PLN → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6919, en düşük 2,6003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6451 oldu. PLN → TJS kurundaki değişiklik -2.93 değerindeydi.

PLN → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7940, en düşük 2,6003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7135 oldu. PLN → TJS kurundaki değişiklik -5.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,410,8861.394,9611,06923,961
1 EUR1,05610,83789,1580,9361.473,4311,69225,309
1 GBP1,2621,1951106,5471,1191.760,7913,97230,245
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5260,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Tacikistan Somonu
1 PLN2,61272 TJS
5 PLN13,06360 TJS
10 PLN26,12720 TJS
20 PLN52,25440 TJS
50 PLN130,63600 TJS
100 PLN261,27200 TJS
250 PLN653,18000 TJS
500 PLN1.306,36000 TJS
1000 PLN2.612,72000 TJS
2000 PLN5.225,44000 TJS
5000 PLN13.063,60000 TJS
10000 PLN26.127,20000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Polonya Zlotisi
1 TJS0,38274 PLN
5 TJS1,91372 PLN
10 TJS3,82743 PLN
20 TJS7,65486 PLN
50 TJS19,13715 PLN
100 TJS38,27430 PLN
250 TJS95,68575 PLN
500 TJS191,37150 PLN
1000 TJS382,74300 PLN
2000 TJS765,48600 PLN
5000 TJS1.913,71500 PLN
10000 TJS3.827,43000 PLN